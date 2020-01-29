DenizBank'tan depremzedelere ödeme kolaylığı

DenizBank, Elazığ'da yaşanan deprem felaketinden etkilenen müşterilerine ödeme kolaylıkları sağlıyor. Bankanın bölgedeki bireysel ve KOBİ müşterilerinin DenizBank'a olan tüm ödemeleri faizsiz 3 ay erteleniyor.

DenizBank'tan yapılan açıklamada, "24 Ocak Cuma günü Elazığ'da yaşadığımız deprem felaketi dolayısıyla bölge halkına ve ülkemize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz. Tüm Türkiye gibi yüreğimizde hissettiğimiz felaketin ilk gününden bu yana bölgede etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. İnsanlarımıza bir nebze olsun destek olmak, yaşadıkları mağduriyeti hafifletmek adına bankamıza olan kredi ödemelerini 3 ay boyunca erteliyoruz." ifadeleri kullanıldı.