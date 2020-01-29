DenizBank'tan depremzedelere ödeme kolaylığı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi DenizBank'tan depremzedelere ödeme kolaylığı - Son Dakika Ekonomi

DenizBank'tan depremzedelere ödeme kolaylığı

6 saat önce

DenizBank, Elazığ'da yaşanan deprem felaketinden etkilenen müşterilerine ödeme kolaylıkları sağlıyor.

DenizBank'tan depremzedelere ödeme kolaylığı, System.String[]

DenizBank, Elazığ'da yaşanan deprem felaketinden etkilenen müşterilerine ödeme kolaylıkları sağlıyor. Bankanın bölgedeki bireysel ve KOBİ müşterilerinin DenizBank'a olan tüm ödemeleri faizsiz 3 ay erteleniyor.

DenizBank'tan yapılan açıklamada, "24 Ocak Cuma günü Elazığ'da yaşadığımız deprem felaketi dolayısıyla bölge halkına ve ülkemize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz. Tüm Türkiye gibi yüreğimizde hissettiğimiz felaketin ilk gününden bu yana bölgede etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. İnsanlarımıza bir nebze olsun destek olmak, yaşadıkları mağduriyeti hafifletmek adına bankamıza olan kredi ödemelerini 3 ay boyunca erteliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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