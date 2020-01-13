DenizBank'tan MTV ve trafik cezası ödemelerine taksit avantajı - Son Dakika

DenizBank, 1-31 Ocak döneminde Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik para cezası ödemelerini DenizBonus Bireysel Kredi Kartları ve Business Kredi Kartları ile ödeyen müşterilerine ücretsiz ve faizsiz 3 taksit imkanı ve DenizKartım uygulamasını tercih eden kullanıcılara ise 6 taksit fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DenizBank yenilikçi çalışmaları ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Banka bu kapsamda hizmete aldığı son kampanyası ile 1-31 Ocak'ta MTV ve trafik para cezası ödemelerini DenizBonus Bireysel Kredi Kartları ve Business Kredi Kartları ile ödeyen müşterilerine ücretsiz ve faizsiz 3 taksit imkanı sunuyor.

DenizBank kart müşterileri, her türlü kampanyayı takip edebildikleri ve kart işlemlerini cep telefonları üzerinden kolayca yapabildikleri "DenizKartım" uygulamasından da faizsiz ve ücretsiz 6 taksit fırsatından faydalanabilecek.



DenizBanklılar, 3 taksit imkanından MobilDeniz Bankacılık uygulaması ile internet bankacılığı, DenizBank şubeleri, ATM'leri, DenizBank İletişim Merkezi ve gib.gov.tr aracılığı ile yapacağı ödemelerde de yararlanabiliyor.

Müşteri ihtiyacından yola çıkan hizmet modelleri üretiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran yeni yılın ilk ayında hayata geçirdikleri kampanya ile müşterilere yenilikçi çözümler sunmayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gerçek ihtiyaçlarından yola çıktığımız müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak hedefiyle tüm kanallardan yeni hizmet modelleri üretmeye odaklanıyoruz. Bu çerçevede MTV ve trafik cezası ödemelerinin, DenizBonus Bireysel Kredi Kartları ve Business Kredi Kartları ile 31 Ocak 2020 tarihine kadar ücretsiz ve faizsiz 3 taksitle rahatça ödenmesini sağlıyoruz. DenizKartım uygulamasından yapılan ödemeler için ise ücretsiz ve faizsiz tam 6 taksit fırsatı sunuyoruz. Müşteri memnuniyetine odaklı hizmetler ve kampanyalar ile kart pazarındaki etkinliğimizi arttırmaya devam edeceğiz."