DenizBank ve bp'den üreticilere akaryakıtta sıfır faiz fırsatı - Son Dakika

DenizBank ve bp, 15 Ekim'e kadar Üretici Kart ile yapılacak akaryakıt alışverişlerinde 6 ay vade ve sıfır faiz sunan iş birliğine imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, tarımda yüzde 47 pazar payıyla özel bankalar arasında ilk sırada bulunan DenizBank, bp ile çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları akaryakıt harcamalarında avantaj sağlayan bir iş birliği gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, 15 Ekim'e kadar Üretici Kart ile yapılan akaryakıt harcamalarında faizsiz 6 ay vade imkanı sunuluyor. 15 Ekim'den sonra ise kampanya 5 ay vade ve sıfır faiz avantajı ile devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, sektöründe ilk olan Üretici Kart'ın, şu an yaklaşık 620 bin üreticinin cebinde olduğunu belirterek, "Tarım yolculuğumuzda çiftçilerimizi hep ekmeğini topraktan çıkarıp bizimle paylaşan aile fertlerimiz olarak gördük. Elde ettikleri geliri artırıp masraflarını azaltarak üretimi sürdürülebilir kılmak için yoğun şekilde çalıştık, çalışıyoruz. Akaryakıt dağıtım sektörünün öncü kurumlarından bp ile yaptığımız iş birliği ile en önemli ihtiyaçlarından birine yanıt vermekten mutluluk duyuyoruz. Tarıma katkımızı, memleketimize duyduğumuz sorumluluk bilinciyle devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

bp Türkiye Perakende Akaryakıt Operasyon Direktörü Ersin Akmanoğlu ise salgınla birlikte tarımın, tarımsal ürünlerin öneminin tüm dünya tarafından bir kez daha hatırlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tarımın önemi eskiden de biliniyordu fakat salgın ile birlikte tüm dünyada bir kez daha anlaşıldı. Binalar, yollar yapabilir, araçlar üretebiliriz ancak tarım yok ise yaşam durur. Dolayısıyla toprak ve onu işleyen, gıdanın sürekliliğini sağlayan çiftçilerimiz, hepimiz için çok önemli. bp Türkiye olarak ülke ekonomisine sunduğumuz yüksek katma değerin yanı sıra DenizBank gibi önemli ve büyük bir markayla çiftçilerimize destek olmak istedik. Ülkemiz için yüksek katma değerli projelerin içinde olmaktan memnuniyet duyuyoruz."

"Üretici Kart"ın avantajları

Çiftçiler anlaşmalı iş yerlerinden Üretici Kartları ile yaptıkları alışverişlerinde 6 aya varan vade ve sıfır faiz kampanya avantajından yararlanıyor. Üretici Kart'ın en önemli avantajı yılda bir kez ödemeli olması. Bu ödeme vadesi, tarımsal ürününün desenine, yani hasadına göre belirlenebiliyor.

Üreticiler, Üretici Kart ile tarımsal işletme kredilerini DenizBank şubelerinden ve ATM'lerden 7/24 nakit çekebiliyor, tarımsal faaliyetleri için ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri alabilecekleri DenizBank anlaşmalı işyerlerinde Üretici Kartlarını kullanabiliyor.

Üreticiler, Üretici Kart'a diledikleri zaman ödeme yapabiliyor, ihtiyacı olduğunda yeniden nakit çekebiliyor veya tarımsal girdi alışverişlerinde kullanabiliyor. Üretici Kart sahibi olmak için başvuru, URETICI yazıp boşluk bıraktıktan sonra, T.C. Kimlik numarasını yazarak ve 3280'e SMS göndererek gerçekleştirilebiliyor.