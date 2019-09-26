Son Dakika Haberleri: DenizBank ve Shell’den üreticilere akaryakıtta sıfır faiz
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DenizBank ve Shell’den üreticilere akaryakıtta sıfır faiz

2 gün önce

DenizBank ve Shell & Turcas, ekim ayı boyunca Üretici Kart ile yapılacak akaryakıt alışverişlerinde 6 ay vade ve sıfır faiz sunan, ekim ayını takiben ise 5 ay vade ve sıfır faiz avantajı ile devam edecek bir iş birliğine imza attı.

DenizBank ve Shell’den üreticilere akaryakıtta sıfır faiz , System.String[]

DenizBank ve Shell & Turcas, ekim ayı boyunca Üretici Kart ile yapılacak akaryakıt alışverişlerinde 6 ay vade ve sıfır faiz sunan, ekim ayını takiben ise 5 ay vade ve sıfır faiz avantajı ile devam edecek bir iş birliğine imza attı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:10 
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