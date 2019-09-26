DenizBank ve Shell’den üreticilere akaryakıtta sıfır faiz

DenizBank ve Shell & Turcas, ekim ayı boyunca Üretici Kart ile yapılacak akaryakıt alışverişlerinde 6 ay vade ve sıfır faiz sunan, ekim ayını takiben ise 5 ay vade ve sıfır faiz avantajı ile devam edecek bir iş birliğine imza attı.