DenizBank ve Shell’den üreticilere akaryakıtta sıfır faiz
2 gün önce
DenizBank ve Shell & Turcas, ekim ayı boyunca Üretici Kart ile yapılacak akaryakıt alışverişlerinde 6 ay vade ve sıfır faiz sunan, ekim ayını takiben ise 5 ay vade ve sıfır faiz avantajı ile devam edecek bir iş birliğine imza attı.
DenizBank ve Shell & Turcas, ekim ayı boyunca Üretici Kart ile yapılacak akaryakıt alışverişlerinde 6 ay vade ve sıfır faiz sunan, ekim ayını takiben ise 5 ay vade ve sıfır faiz avantajı ile devam edecek bir iş birliğine imza attı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:10
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