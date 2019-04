Denizbank Yatırım Hizmetleri Grubu, Algolab'i Hizmete Sundu

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu, ALGOLAB ile robot teknolojisini yatırımcının hizmetine sundu.

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu, ALGOLAB ile robot teknolojisini yatırımcının hizmetine sundu.



DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu, algoritmik işlemler için yatırımcılara tek mecra üzerinden tüm yatırım ürünlerine otomatik işlem emri verebilecekleri Türkiye'nin ilk çevrim içi algoritmik yatırım platformu ALGOLAB'i hizmete aldı.



Müşteriler kolay ve güvenli bir şekilde www.algolab.com.tr sitesi üzerinden zaman kaybetmeden yatırım fikirlerini tasarlayabilecek veya kendisine hazır olarak sunulacak stratejileri test ederek diledikleri takdirde yatırım hesaplarında otomatik işlem yapması için talimat verebilecek.





AçıkDeniz internet bankacılığı veya üye olarak giriş yapılabilecek platformda "Hazır Stratejiler", "Sürükle Bırak" ya da "Kodlama Editörü"nü kullanarak arzu edilen algoritma tercihe göre oluşturulabilecek. Yatırım konusunda tecrübesi bulunmayan kişilerden bu alanda derin deneyime sahip yatırımcılara kadar geniş yelpazede herkesin platformu olarak hizmet verecek ALGOLAB, kullanıcı dostu arayüzüyle işlemlerin rahatlıkla yapılmasını sağlıyor.



"Robot teknoloji sayesinde müşterilerimizin hizmet ve servislere ulaşım hızı artıyor"



Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı C. Cem Önenç, müşterilerin Deniz Yatırım hesapları ile Borsa İstanbul pay senetleri ve vadeli işlemler piyasasına emir iletimi yapabilecekleri web tabanlı bir platform sunduklarını belirterek, "DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu'nun bilgi birikimi ve bankamızın Dijital Bankacılık İnovasyon Yönetimi iş birliğinde oluşturduğumuz, müşterilerimiz için basit, kolay ve uygulanabilir yatırım stratejileri sunacak ALGOLAB'i hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.



Önenç, birçok hizmeti robot gücüne dönüştürdüklerinde yapılan hataların azaldığını, hizmet kalitelerinin yükseldiğini ve müşterilerin bu yöndeki servislere daha hızlı ve nitelikli bir şekilde eriştiğini gözlemlediklerini bildirdi.



ALGOLAB ile yatırım işlemlerini, müşterinin cebine taşıdıklarını ve işlem süresini sadece dakikalara indirdiklerini aktaran Önenç, şunları kaydetti:



"Herkese hitap edecek, yatırım işlemlerinde karar vermelerini kolaylaştıracak yeni platformumuz ile yatırımların tümüyle robotize edilmesine imkan sağlıyoruz. The Banker'in her yıl dünyanın dört bir yanından gelen başvurular ile gerçekleştirdiği ve o yılın en iyi teknoloji projelerini ödüllendirdiği programı 'The Banker: Yılın Teknoloji Projeleri' ödüllerinde 'İşlem Platformu' kategorisinde ALGOLAB ile ödül kazandık. Tüm işlemlerin web üzerinden yapılabileceği ALGOLAB platformu ile yatırımda yepyeni bir dönemin kapısını aralıyoruz."

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor

Türkiye'nin ABD'nin S-400 Tehdidine Tepki: ABD Artık Bir Karar Vermeli

TCDD'ye KPSS Şartı Aranmaksızın 356 Personel Alınacak

ABD'nin Türkiye'yi Tehdit Etmesine Rusya'dan Sert Yanıt: Baskı İçin Her Türlü Yöntemi Kullanıyorlar