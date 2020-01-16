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Denizbilimciler: Süveyş Kanalı, Akdeniz ekosistemindeki hassas türleri yok olmaya doğru itti
6 saat önce
Süveyş Kanalı'nın Akdeniz biyosistemine etkisi çevrecileri endişelendiriyor
Kanal İstanbul'un Marmara Denizi'nin biyosisteminde olası etkileri tartışılırken denizbilimciler 150'nci yılını kutlayan Süveyş Kanalı'nın neden olduğu biyolojik değişimle ilgili endişelerini dillendirdi.
Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlayan kanal Afrika kıtasının etrafından dolaşan doğu-batı rotasını ciddi anlamda kısaltırken yüzlerce zehirli deniz anası ve saldırgan aslan balığı gibi yabancı türlerin Akdeniz'e girmesine yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:26
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