Denizci kadınlar şiddete dikkat çekmek için yelken açtı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden, 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri kapsamında denize açılan kadın yelkenciler, şiddete uğrayan kadınlara dikkat çekti. 3 tekneyle yola koyulan 23 kadın, 7 günlük seyrin ardından Çeşme'ye kadar 300 deniz millik seyir yapacak.

İlki geçen yıl organize edilen ve geleneksel hale getirilen 'Barışa Yelken' etkinliğine bu yıl Türkiye'nin değişik kentlerinden 23 yelkenci kadın katılıyor. 'Tutku mm', 'Nora', ve 'Bende' isimli teknelerle Ege Denizi'nde barış rüzgarları estirecek kadın yelkenciler, Bodrum Limanından başlayarak Didim, Kuşadası, Sığacık ve Çeşme rotasında 300 deniz millik seyir yapacak.