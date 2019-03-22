Bursa
'nın Mudanya
ilçesinde denizciler kanserle savaşa hazırlanıyor.
Mudanya Liman Başkanlığı öncülüğünde 1- 7 Nisan
günleri arasında kanserle savaş faaliyetleri yapılacak. Mudanya Sağlıklı Yaşam Merkezinde İlçe sağlık Müdürü Nalan Yıldız başkanlığında yapılan toplantıda faaliyetin detayları görüşüldü. Toplantıya Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar
, İlçe Sağlık Müdürü Nalan Yıldız, Sahil Güvenlik Komutanı SG Binbaşı Serkan Kılıç
, Mudanya Emniyet Müdür V. Serdar Makineci, BUDO genel koordinatörü Gökay Kalyoncu, Mudanya Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Haluk Kozan
, Gezi tekneleri işletmecisi Mustafa Ayan
iştirak etti. 5 Nisan
günü başta BUDO olmak üzere gezi tekneleri, Arnavutköy
Balıkçı Barınağındaki tekneler, Bursa ve Güzelyalı
Yelken Kulüpleri deniz üzerinde kortej oluşturarak, Mudanya İskelesi
, Arnavutköy arasında üzerinde kanserle savaşla ilgi pankartlarla tur atacak. - BURSA