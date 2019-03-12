Denizcilerden İstihdam Seferberliğine Destek

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir
Şubesi, İstihdam Seferberliği 2019 kampanyasına destek verdiğini açıkladı.
DTO İzmir Şubesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın çağrısı ile Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde 25 Şubat'ta "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan kampanyaya "Denizde İş Var" diyerek dahil olduklarını ifade etti.
Öztürk, 2017'deki istihdam seferberliğinde kamu ve özel sektörün el ele vererek 1,5 milyon ilave istihdam sağladığını dile getirdi. İş dünyasına çağrıda bulunan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019'a katılın, istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun. Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun. Dün gibi yarın da en çok kazananlar, Türkiye'ye yatırım yapanlar ve istihdam sağlayanlar olacak. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bu topraklarda, bu ülkenin denizlerinde bereket var, umut var. Burada iş var, burada AŞ var, burada gelecek var."