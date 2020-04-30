Denizcilere 'Nefes Kredisi' desteği - Son Dakika
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Denizcilere 'Nefes Kredisi' desteği

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, oda ve borsaların katkılarıyla yeniden hayata geçirilen Nefes Kredisi kapsamında Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) harekete geçti.

Denizcilere 'Nefes Kredisi' desteği, System.String[]

MERSİN (İHA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, oda ve borsaların katkılarıyla yeniden hayata geçirilen Nefes Kredisi kapsamında Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) harekete geçti. MDTO'da gerçekleştirilen toplantıda detaylar görüşülürken, Nefes Kredisine MDTO üyelerinden cirosu 25 milyon TL'ye kadar olan firmaların başvurabilecekleri bildirildi.

MDTO'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB tarafından geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen KOBİ finansman projesi "Nefes Kredisi" yeniden başlıyor. TOBB önderliğinde, oda ve borsaların kaynaklarının bir araya getirilmesiyle başlatılan ve oda/borsa üyelerinin faydalanabileceği Nefes Kredisi, Denizbank aracılığı ile kullanılacak. Sisteme birkaç hafta sonra kamu bankaları da dahil olacak.

Mersin Deniz Ticaret Odası üyelerinin de faydalanacağı kredi hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere MDTO'yu ziyaret eden Denizbank Çukurova Bölge Müdürü Engin Eskiduman, Mersin Liman Şubesi Müdürü Mustafa Cemalettin Emre ile beraberindeki heyet, Başkan Cihat Lokmanoğlu ile görüştü.

Denizcilere kredi desteği

Mersin'de denizcilikle uğraşan küçük ve orta boy ölçekli işletmelere destek sağlamak üzere devreye alınan Nefes Kredisine MDTO üyelerinden cirosu 25 milyon TL'ye kadar olan firmalar başvurabilecek. Kredi 2020 yılı faiz ve anapara ödemesiz, 2021 yılı ocak ayından başlamak üzere 12 ay eşit taksitli geri ödemeli, yıllık yüzde 7,5 brüt faiz oranı ile kullanılabilecek. Cirosu 3 milyon TL ve altında olan MDTO üyeleri azami 50 bin, cirosu 3 milyon ile 25 milyon TL (dahil) arasında olan MDTO üyeleri azami 100 bin TL kredi kullanabilecek. Banka, KGF'ye ödenecek yüzde 0,03 kefalet başvuru bedeli ve komisyon dışında üyelerden herhangi bir masraf talep etmeyecek. KGF teminat oranı yüzde 80 olacak.

Kredi başvuruları, Mersin Deniz Ticaret Odası'ndan ya da https://uye.tobb.org.tr/organizasyon/ adresinden, dijital ortamda alınacak "TOBB nefes kredisi içindir" ibareli Faaliyet Belgesi ile yapılacak. Banka, bu belge olmadan talep kabul edemeyecek.

Kredilendirmede tüm risk ve teminatlandırma, protokol imzalanan bankalar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının sağladığı destekle KGF'ye ait olacak. Kredi kullandırımında maddi teminat istenmeyecek ancak şahıs işletmelerinde üçüncü şahıs kefil bulundurmaması durumunda, müşterinin talebi üzerine maddi teminat istenebilecek.

"Bölgemizin dış ticaretini omuzlayan üyelerimizle bu süreci el birliğiyle atlatacağız"

KOBİ'lere düşük faizli kredi sağlamak üzere hayata geçirilen Nefes Kredisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan MDTO Başkanı Lokmanoğlu, bu projenin Covid-19 pandemisi ile mücadele edilen böylesi hassas bir dönemde, işletmelerin finansman ihtiyacına destek olabilmek ve salgının ekonomik etkilerini asgari düzeyde tutabilmek üzere devreye alındığını belirtti. Lokmanoğlu, "Nefes Kredisi TOBB öncülüğünde, oda ve borsaların kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. TOBB başta olmak üzere bu sürece destek veren tüm oda ve borsalarımız ile projede katılımcı banka olarak yer alan Denizbank'a KOBİ'lerimizin yanında oldukları için teşekkür ederiz. Bölgemizin dış ticaretini omuzlayan, ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sunan deniz taciri üyelerimizle bu süreci el birliğiyle atlatacağımıza inancımız tamdır. Küresel düzeyde mücadele verilen bu salgının bir an evvel son bulmasını temennisiyle, tüm üyelerimize ve halkımıza sağlıklı günler diliyorum" dedi.

Denizbank Çukurova Bölge Müdürü Engin Eskiduman ise "Ekonomimizi ayakta tutan, istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan KOBİ'lerimizin yanındaki güç olmak amacıyla piyasa faiz oranlarının altında gerçekleştirilen tüm projelerde hep ön safta yer aldık. KOBİ'lerimiz korona virüs ile mücadelenin zirveye çıktığı bu dönemde ülkemiz için büyük fedakarlıkta bulunarak kepenklerini gönüllü olarak kapattı. Onlar üzerine düşeni yaptı, şimdi bu toprakların ürettikleri ile ekmeklerini kazanan bizler de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. 3 milyar TL tutarındaki krediyi ihtiyaç sahibi KOBİ'lerimize aktarmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu. - MERSİN

Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 01:31 Kaynak: İHA


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