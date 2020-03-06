Denizcilerin enerjisi Aksa'dan

Aksa Jeneratör, dünya denizcilik sektörünün en büyük fuarlarından CNR Avrasya Boat Show'da ziyaretçilere marin jeneratörlerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yat, tekne ve yelkenlilerin yanı sıra sektöre ait tüm aksesuar ve ekipmanların da sergilendiği fuarda, Aksa, sektöre özel olarak ürettiği marin jeneratör serisindeki Cummins Onan ürünleriyle büyük ilgi gördü.

Fuar boyunca sergilediği taşınabilir jeneratör seçenekleri ve online mağazasından alım yapma kolaylıklarını müşteri deneyimleriyle buluşturan şirket, marin tip jeneratörleriyle deniz taşıtlarının enerji ihtiyacını karşılıyor.

Tekne ve gemiler için özel olarak farklı güç tiplerinde ve boyutlarda üretilen Aksa marin jeneratörler, öncelikle kısıtlı alan kullanımına odaklanıyor. Uluslararası denizcilik kurallarına uygun olan bu jeneratörler, denizcilere kesintisiz enerjiyi en konforlu biçimde sunmak üzere üretiliyor. Aksa marin jeneratörler, dizel yakıtlı motorlarla kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Rıdvan Özer, marin jeneratör serisiyle denizcilik sektörünün her boyuttaki enerji ihtiyacının karşıladıklarını belirterek, "Bu yıl da Boat Show'da yer alarak ürünlerimizi denizcilerin dikkatine sunduk. Gündelik hayatta elektrik enerjisi artık bir lüks değil hayatımızı devam ettirebilmemiz için önemli bir ihtiyaç haline geldi. Endüstriden günlük kullanıma, geniş bir yelpazedeki ürünlerimizi uygun platformlarda ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.