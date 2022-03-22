Denizcilik Fakültesi öğrencilerini taşıyan filika alabora oldu - Son Dakika
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Denizcilik Fakültesi öğrencilerini taşıyan filika alabora oldu

22.03.2022 17:00
Denizcilik Fakültesi öğrencilerini taşıyan filika alabora oldu

Rize'de içerisinde 14 öğrencinin bulunduğu filika alabora oldu.

Rize'de içerisinde 14 öğrencinin bulunduğu filika alabora oldu.

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencileri, eğitim amaçlı filikaya binerek denize açıldı. Denizde seyir halindeki filika bir süre sonra alabora oldu. Filikada bulunan 14 öğrencinin kurtulduğu öğrenilirken, öğrenciler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - RİZE

Denizcilik Fakültesi öğrencilerini taşıyan filika alabora oldu
Denizcilik Fakültesi öğrencilerini taşıyan filika alabora oldu
Denizcilik Fakültesi öğrencilerini taşıyan filika alabora oldu
Denizcilik Fakültesi öğrencilerini taşıyan filika alabora oldu
Denizcilik Fakültesi öğrencilerini taşıyan filika alabora oldu

YORUMLAR
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine ait eğitim filikası alabora oldu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine ait eğitim filikası alabora oldu Kaçırıldıkları iddia edilen anne ve kızları Rize'de bulundu Kaçırıldıkları iddia edilen anne ve kızları Rize'de bulundu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Denizcilik, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizcilik Fakültesi öğrencilerini taşıyan filika alabora oldu - Son Dakika


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