Denizcilik Genel Müdürlüğü: "2021 yılı Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 967... - Son Dakika

Denizcilik Genel Müdürlüğü: "2021 yılı Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 967...
13.03.2021 14:13
Denizcilik Genel Müdürlüğü: "2021 yılı Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 967 bin 149 TEU olarak gerçekleşti.
Denizcilik Genel Müdürlüğü: "2021 yılı Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 967 bin 149 TEU olarak gerçekleşti." - ANKARA
Denizcilik, Güncel, Son Dakika
Kaynak: İHA
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