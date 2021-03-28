Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ambarlı Limanı'nda iskeleye çarpan gemiye ilişkin açıklamada bulundu Açıklaması

Denizcilik Genel Müdürlüğü, İstanbul Ambarlı Limanı'nda yanaşma manevrası yaparken iskeleye çarpan gemide ağır hasar oluştuğunu, can kaybı ve yaralanmanın olmadığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Liberya bayraklı MSC TINA isimli 398,5 metre boyundaki konteyner gemisinin, dün Ambarlı'da yanaşma manevrası sırasında Marport'a ait iskeleye çarptığı belirtildi.

Paylaşımda, kazaya ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Kazada, iskelede ve gemide ağır hasar oluşurken can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir. Gemi şu anda Ambarlı demir mevkisinde bulunmakta olup incelemeler devam etmektedir. İnceleme sonucuna göre gemi ile ilgili yapılacak işleme karar verilecektir."