MSB: Mısır taşıyan 3 gemi Ukrayna'dan hareket etti (2)

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce bu sabah Ukrayna limanlarından yola çıkan 'Polarnet' ve 'Navistar' gemilerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "24 Şubat'tan beri Ukrayna limanlarından çıkamayan Türk bayraklı Polarnet ile Türk sahipli Navistar gemilerimiz limanlardan ayrılarak ülkemize doğru seyre başladı. Tahıl koridoru ile açılan Ukrayna limanlarında bulunan diğer 6 gemimiz de en yakın zamanda ayrılacaklar" denildi.