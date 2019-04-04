Denizcilik Sektörü, Düşük Sülfürlü Yakıt İçin Geçiş Dönemi İstiyor!

BIMCO'nun (Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi) Gelecek Dönem Başkanı Şadan Kaptanoğlu 0moderatörlüğünde yapılan panelde, geçiş sürecinin zorluğu ve maliyetlerin halen belli olmamasına dair endişeler dile getirilirken, " Eğer şimdi hareket etmez isek, yarın çok geç olabilir." mesajı verildi.

Exposhipping Expomaritt İstanbul, 15. Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı, 3-4 Nisan tarihlerinde Viaport Marina Tuzla'da denizcilik sektörünün kilit konularına odaklanan 'Global Maritime Summit' etkinliğine ev sahipliği yapıyor. UBM'in global markası Seatrade öncülüğünde düzenlenen Zirve'de dünya denizciliğinin de en büyük ve en etkili şirketlerinin üçte ikisini temsil eden BIMCO'nun (Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi) Gelecek Dönem Başkanı Şadan Kaptanoğlu moderatörlüğünde, 'Gemi sahipleri ve operatörleri sektördeki hızla değişen çevreye ve zor piyasa koşullarına nasıl uyum sağlar?' başlıklı panel gerçekleştirildi.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Simon Bennet, Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Ergenç, Marlow Navigation Türkiye Direktörü Diederik Legger ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır panelde konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlikte, 2017 yılında yürürlüğe giren Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi ve 2020 yılında yakıtların kükürt içeriğinin yüzde 0,5 ile sınırlandırılması uygulamasının yürürlüğe girmesinin getireceği mali sıkıntılar ve uyum süreçlerinin zorluğu ele alındı. Panel, Exposhipping Expomaritt İstanbul katılımcı ve ziyaretçileri tarafından ilgiyle takip edildi.

Şadan Kaptanoğlu: "Gemi sahipleri bütün faturaları öder. "

Denizcilik sektörünü bilmeyenlerin, sektörün çevreci olmadığını düşündüğünü belirten Moderatör Şadan Kaptanoğlu, bunun doğru olmadığını, gemi inşa sanayinin en çok regülasyona tabi sektör olduğunu belirtti. 2020 yılında yürürlüğe girecek yakıtlardaki sülfür miktarının sınırlandırılması sürecinin kolay olmayacağını ifade eden Kaptanoğlu, mesleğe başlarken babasının verdiği 'Gemi sahipleri bütün faturaları öder. Bunu baştan kabul etmelisin' öğüdüne atıfta bulundu ve "Elimizden gelenin en iyisini ve ev ödevlerimizi yapmamız gerekiyor" dedi.

Salih Zeki Çakır : "Yatırımlarınızı koruyun, stabil kalın."

İlk sözü alan İMEAKDeniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, " 2020 yılında başlayacak sülfür sınırlaması var, Balast Anlaşması geliyor, ticaret savaşları, Brexit, ticaret şablonlarındaki değişimler ve enerji rönesansı gibi pek çok konu var. Geçmişte hiçbir zaman böyle ard arda baskılarla karşılaşmamıştık" dedi. Çakır, sektör için tavsiyelerini şöyle özetledi: "Yatırımlarınızı koruyun, stabil kalın. Sağlam ticari ilişkiler geliştirin ve risklerden kaçının. İşbirliği yaparak güçlerinizi birleştirin" .

Cihan Ergenç: "Geçiş dönemi istiyoruz."

Sülfür sınırlaması konusunun sektörde çok büyük soru işareti yarattığını söyleyen Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Ergenç, "Dünyayı korumak için gerekeni yapmak zorundayız. Eğer dünya 0,5'lik düşük sülfürlü İFO yakıt kullanırsa, biz de bu kararları uygulamak zorundayız. Pazarda fiyat ne olursa olsun, üzerimize düşeni yapmak istiyoruz, ama bunun için geçiş dönemi istiyoruz." dedi. Ergenç, balast suyu uygulaması ile ilgili eğitim çalışmalarının önemine vurgu yaptı ve uzmanların bile bu alanda zorlandığını belirtti.

Simon Bennet : "Gemi sahipleri elimizdeki durumla başa çıkmaya çalışıyorlar."

Exposhipping Expomaritt İstanbul kapsamında düzenlenen panelde konuşmasına gemi sahibi değil bürokrat olduğunu belirterek başlayan Uluslararası Deniz Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Simon Bennet, "Benim gözlemim şu, gemi sahipleri elimizdeki durumla başa çıkmaya çalışıyorlar. 2008 yılına geri dönülemeyeceğinin ve yeni normalin bu olduğunun farkındalar. 2020 yılındaki sülfür sınırlaması ve balasat suyu konuları çok önemli ama, hala fiyatlar ne olacak bilmiyoruz. IMO, sektörün emisyonunu yüzde 50 azaltmak gibi iddialı bir hedef belirledi. " dedi. Balast suyu konusundaki endişeleri ele alan Marlow Navigation Türkiye Direktörü Diederik Leggeise, yöneticilerin bütçe hazırlaması gerektiğini söyledi ve uzun dönemde müşterilerini desteklemeleri gerektiğini belirtti.

Exposhipping Expomaritt İstanbul, 5 Nisan'a kadar ziyarete açık…

Exposhipping Expomaritt İstanbul 15. Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı, 2-5 Nisan 2019 tarihleri arasında Viaport Marina Tuzla'da düzenleniyor. IMEAK Deniz Ticaret Odası adına UBM tarafından düzenlenen fuara, 41 ülkeden 200'ün üzerinde firma ve 700 marka katılıyor. 5 Nisan tarihine kadar ziyarete açık kalacak fuarın 6 binin üzerinde denizcilik profesyonelinin ağırlaması bekleniyor.