Denizcilik sektöründeki kadınlara yönelik "Mavi İklim Elçileri" projesi tanıtıldı - Son Dakika

İklim değişikliğine dikkati çekmek ve çevresel sorunlara çözüm bulmak amacıyla denizcilik sektöründe çalışan kadınlara yönelik başlatılan "Mavi İklim Elçileri" projesi tanıtıldı.

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM), DenizTemiz Derneği (TURMEPA) ve WISTA Türkiye (Uluslararası Deniz Ticareti ile İştigal Eden Kadınlar Derneği) iş birliğiyle hayata geçirilen "Mavi İklim Elçileri" projesinin tanıtımı, Altaş Ambarlı Liman Tesisleri'nde yapıldı.

TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, konuşmasında, denizcilikte kadın istihdamının dünyada yüzde 2 olduğunu söyledi.

Çevresel bir dönüşüm hareketini başlatacaklarını dile getiren Kaptanoğlu, projenin ilk başta 3 limanda hayata geçirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Marmara Denizi'nde müsilaj görüldü ve ardından sellerle mücadele ettik. Tüm bu çevre krizleri doğa olaylarının sonucu değil. İnsan davranışlarının kaçınılmaz sonuçları. İklim krizinin bir felakete dönüşmemesi, insanlığın doğayla ilişkilerine bir başlangıç yapmasına bağlı. Projelerimizi dalga dalga tüm denizcilik sektörlerine yaymayı planlıyoruz. Proje kapsamında kadınlara çevrim içi ve hibrit eğitimler vereceğiz. Bu eğitim sonucunda her bir limanda mavi iklim elçilerimiz olacak. Elçilerimiz kendi limanlarında bu eğitimleri yaygınlaştıracak. Her bir limanda iklim değişikliğiyle mücadelede kurumsal bir yol haritası oluşturulacak."

"Bu projeyi emanet edebileceğimiz kişiler kadınlardır"

WISTA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nazlı Selek, 2009'da Türkiye'de kurulan WISTA'nın denizcilik sektöründe çalışan kadınları çatısı altında topladığını anlattı.

Projenin ana temasının iklim kriziyle mücadele olduğunu vurgulayan Selek, şunları aktardı:

"Kadın demek mücadele, sağduyu, bilinç, hassasiyet demek. Bu projeyi emanet edebileceğimiz elçiler de tam da bu nedenlerle kadınlar olsun istedik. Limanlar ve kıyı tesisleri olmakla birlikte amacımız buralarda hizmet veren beyaz ve mavi yakalı kadın çalışanlara ilave olarak, WISTA çatısı altındaki profesyonel kadın yöneticileri de projeye dahil ederek bulundukları yerde farkındalık yaratmaları, destek olmaları ve tüm kadınların bu projede yer almasını sağlamaları. Öncü denizci kadınlarımızın bu projeyle kıyılarımıza, denizlerimize güzellikler getireceğine inancımız tam."

Proje paydaşlarından TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir, firmaların iklim değişikliği konusunu sadece ajandalarında tutmamaları, aynı zamanda aksiyon almaları gerektiğini söyledi.

Erdemir, iklim krizinin dünyadaki bütün önemli risklerin ilk 15'ini oluşturduğunu dile getirerek, "Bugün sürdürülebilirlik dediğimiz gelecek kuşaklara daha korunmuş ve herkese kaynaklarıyla yeten bir dünya bırakmak için iklim krizini birinci madde olarak gündemimize alıyoruz." ifadelerini kullandı.