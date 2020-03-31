Denizcilik şirketleri koronavirüs mesaisinde - Son Dakika
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Denizcilik şirketleri koronavirüs mesaisinde

7 saat önce

Türkiye'nin önde gelen kılavuzluk ve römorkörcülük şirketlerinden Uzmanlar Denizcilik (UZMAR), 'Önce Emniyet prensibiyle tüm önlemleri alıyoruz' açıklaması yaptı.

Denizcilik şirketleri koronavirüs mesaisinde, System.String[]

Türkiye'nin önde gelen kılavuzluk ve römorkörcülük şirketlerinden Uzmanlar Denizcilik (UZMAR), 'Önce Emniyet prensibiyle tüm önlemleri alıyoruz' açıklaması yaptı.


Koronavirüsün hızla yayılmasını önlemek ve virüsle mücadele etmek için ülkemizde ve dünyada çok önemli tedbirler alınıyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs paniği, dünya devi şirketleri harekete geçirdiği gibi ülkemizde de birçok şirket bu konuda önlemler aldığını bildiriyor. Türkiye'nin önde gelen kılavuzluk ve römorkörcülük kuruluşlarından Uzmanlar Denizcilik (UZMAR), koronavirüs salgınından çalışanlarını korumak için yaptığı çalışmaları kamuoyuna açıkladı.


"Ofisimiz 'ev ofisi' düzeninde"


UZMAR, "Önce Emniyet "prensibiyle hem çalışanlarının hem ailelerinin hem de toplumun sağlığını gözetmek, süreci en sağlıklı biçimde yönetmek amacıyla 16 Mart 2020 tarihinden itibaren ofis çalışanları için ev ofisi düzenine geçtiğini belirtti. Ayrıca hizmet verdiği limanlarda ve şirketin tersanesinde devem eden üretim ve hizmet süreçlerini aksatmamak ve en üst standartta devam ettirmek için gerekli tüm önlemleri aldığını açıkladı.


"Sağlık Bakanlığının tüm önerilerine uyuyoruz"


Kurum, Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde UZMAR Tersanesinde üretim alanları başta olmak üzere, ofisler ve ortak kullanım alanlarını her gün profesyonel firmalarca dezenfekte ettirerek, çalışanların toplu halde bulunmaları gereken yemekhane ve servis araçları gibi alanları da 'en az 1,5 metre mesafe' kuralına göre dizayn ettiği bilgisini verdi.


"UV lambalar ve hava temizleyici makinalar kullandık"


Standartlara uygun koruyucu ekipmanlar kullanarak görevlerini sürdüren çalışanlar için, tüm çalışma alanlarında kullanım talimatları ile birlikte sıkça ve bol miktarda dezenfektan bulundurmaya özen gösterdiğini açıklayan UZMAR, ayrıca Nemrut Ambarlı ve İskenderun Kılavuzluk İstasyonları kullanım alanlarını, yerleştirilen UV lambalar ve hava temizleyici makinalarla da steril hale getirdiğini ifade etti.


Açıklamada ayrıca, "UZMAR olarak yaşadığımız bu zor günlerde bizler için çalışan fedakar sağlık çalışanlarımıza, Şehirlerimizde gece gündüz demeden çalışan temizlik ekiplerimize,Canla başla hizmetlerine devam eden güvenlik ekiplerimize,Görevlerinin başındaki tüm devlet ve kamu görevlilerimize,Ülkemiz için 7/24 hizmet veren tüm kılavuz kaptanlarımıza, gemi ve liman çalışanlarına, tersanelerimizde ve fabrikalarımızda ülkemiz için üretime devam eden tüm değerli emekçilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." İfadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Koronavirüs, Denizcilik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:00 Kaynak: İHA

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