Son Dakika Haberleri: Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
Son Dakika Güncel Haber

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

40 dakika önce

Mersin'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, System.String[]
Mersin'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Mersin Liman Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Mersin Liman Başkanı Murat Harun Baştürk, burada yaptığı konuşmada, 1 Temmuz 1926 tarihinde kabotaj kanunun yürürlüğe girdiğini ve yabancılara verilen kapitülasyonların sona erdirildiğini anımsattı.
Türkiye'nin konumu gereği önemi artan bir coğrafyada olduğunu vurgulayan Baştürk, ülkenin 3 tarafının denizlerle çevrili olduğunu hatırlattı.
Konuşmaların ardından denize çelenk bırakıldı.
Etkinlikler kapsamında Mersin Yelken ve Yat Kulübü tarafından Mersin Marina'da çocuklar için yelken yarışları da düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:52 Kaynak: AA
kabotaj bayramı, denizcilik, temmuz, mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji saat vererek uyardı! Sağanak yağış geliyor "Yavuz" sondaj gemisi Mersin açıklarına ulaştı Arda Turan'dan göbek açıklaması Ergenekon davası ne zaman başladı? Kimler yargılandı? Davada bu zamana kadar neler oldu?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 15:32:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]