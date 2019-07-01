Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
1 saat önce
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Karamürsel'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:28 Kaynak: AA
1 Temmuz Denizcilik
ve Kabotaj Bayramı
, Karamürsel
'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kutlamalar kapsamında İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli
Şubesi tarafından Karamürsel'de yelken yarışları gerçekleştirildi.
Yarışların ardından protokol üyeleri Karamürsel Alp'in türbesini ziyaret etti. Burada Karamürsel Alp ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.
Programa, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya
, Kocaeli Liman Başkanı Murat Müftüoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel ve vatandaşlar katıldı.
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