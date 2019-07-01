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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

35 dakika önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" etkinliklerle kutlandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" etkinliklerle kutlandı.
Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü'nün Tatvan iskelesindeki İdris-i Bitlisi Feribotunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, Kabotaj Bayramı'nın ülkenin en önemli kazanımlarından biri olduğunu söyledi.
Bu sayede başka devletlerin himayesinde olan bir egemenliğin sonlandırıldığını vurgulayan Aki, "Van Gölü dışarıdan bir göl olarak görülebilir ama bu yörede yaşayan insanlar için bir deniz konseptindedir. Van Gölü'nün konsepti, Marmara Denizi ile eş değerdir. Ancak bu önemli değer kirlilik tehlikesi yaşıyor. Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması için herkesin gereken hassasiyeti göstermesi gerekiyor." diye konuştu.
Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürü Yılmaz Şimşek ise, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile yabancılara tanınan kapitülasyonların sona erdirildiğini belirtti.
Müdürlük sahasında kurulan tersanede "Sultan Alparslan" ile "İdris-i Bitlisi" isimli feribotların yapımının tamamlandığını kaydeden Şimşek, feribotların Tatvan-Van arasında düzenli sefer yapmaya başladığını aktardı.
Çeşitli gösterilerin sunulduğu programa, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:00 Kaynak: AA
Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Denizcilik, Tatvan, Van, Güncel
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