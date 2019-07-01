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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

1 saat önce

Samsun'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı törenle kutlandı.

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Samsun'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı törenle kutlandı.
Samsun Liman Başkanı İsmail Özgür Özcan, Samsunum-1 Gemisinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Kabotaj Kanunu ile kıyı ve limanların egemenliğinin ülkeye geçtiğini anımsatan Özcan, " Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine verdiği en büyük armağanlardan biridir. Cumhuriyetin ilanını takip eden yıllarda Atatürk'ün "Denizciliği Türk'ün milli ülküsü olarak benimsemeli ve onu az zamanda başarmalıyız. Zaferi denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan şeyi ihtiyacı olduğu zaman istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır" sözleriyle ulaşılması gereken hedefleri göstermiştir. Denizciliğe verdiği önem günümüzde yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmelerle çok daha iyi anlaşılmaktadır." dedi.
Özcan, bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca birçok çalışma yapıldığını ifade ederek şöyle konuştu:
"Ticari gemilere ÖTV'siz yakıt verilmesi, gemi inşa sanayideki gelişmeler, mevzuatların uluslararası normlara çıkarılması, Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde yapılan düzenlemeler, beyaz listeye geçilerek gemilerimiz uluslararası limanlarda tutulmasını engellemek, Türk bayrağına geçiş sağlanan kolaylıklar ve bağlama kütüğü kaydı gibi başlıca düzenlemeler ve son olarak Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023'e kadar bir milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına denizcilik kültürünü aşılamak, verilecek denizcilik eğitimi sonrası Amatör Denizcilik Belgesi düzenlemek hedefine ulaşmak. Bu amaçta temel eğitim programları başlatıldı. Amacımız dikkatleri denizlere çekmek ve denizlerimizden daha fazla yararlanmaktır. Gelin denizlerimize hep beraber sahip çıkalım. Denizlerimizi kirletmeyelim. Bilinçsiz ve aşırı avlanmayalım."
Konuşmaların ardından Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ünsal Ağaoğlu, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutan Vekili Albay Ahmet Bahadır görevleri uğruna hayatlarını kaybeden deniz şehitleri anısına geminin arka bölümünden denize çelenk bıraktı.
Daha sonra geminin, Yelken Kulüp Rıhtımı'na yanaştırılmasının ardından burada da çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:28 Kaynak: AA
Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Denizcilik, Samsun, Güncel
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