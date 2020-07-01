Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - Son Dakika

Silifke ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94. yılı törenle kutlandı.

Törende Taşucu Liman Başkanı İshak Özdemir'in Anıt Meydanı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada Türk denizcilik tarihi ve öneminden bahsetti.

Denizlerin kirletilmemesini ve korunmasını isteyen Özdemir, "Gelecek nesillere güzel bir mavi vatan bırakmak için, denizlerimizi kirletmemek, koruyup kollamak ve atalarımızdan aldığımız bu emaneti bizde en güzel şekilde gelecek nesillere devretmek zorundayız." dedi.