Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Çanakkale'de kutlandı - Son Dakika

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Çanakkale'de kutlandı

Çanakkale'de, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakıldı.

Çanakkale'de, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakıldı.

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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Çanakkale Liman Başkanı İsmail Gümüş, törende yaptığı konuşmada, Kabotaj Kanunu'nun 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdiğini hatırlattı.


Kabotaj Kanunu ile Türk denizlerinde kapitülasyonların sona erdirildiğini ifade eden Gümüş, şunları kaydetti:


"Kabotaj bir devletin kendi limanları arasında yük ve yolcu taşıma hakkıdır. 1935 yılından itibaren kutlamaya başladığımız Kabotaj Bayramı 2007 yılından itibaren Denizcilik Müsteşarlığı tarafından alınan bir kararla, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır."

Katılımcılar, törenin ardından "Alınteri-8" isimli feribot ile denize açılarak deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler tarafından boğazda su gösterisi gerçekleştirildi.


Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Alpaslan Baysal, Belediye Başkanvekili İrfan Mutluay, GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç ile sektör temsilcileri katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Çanakkale'de kutlandı - Son Dakika

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