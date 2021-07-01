Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Foça'da kutlandı… - Son Dakika

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısı ile yayınladığı mesajında; ''Denizlerimizdeki ticaret, ulaşım ve kültür faaliyetlerinin artarak gelişeceği günler dileğiyle denizlerimizdeki bağımsızlığımızın sembolü Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı kutluyor, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve deniz şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyoruz.''dedi.

Saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Foça Liman Başkanlığı çelengi Atatürk Anıtına sunuldu. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde Şanlı Bayrağımız göndere çekildi. Foça Liman Başkan Vekili Levent Karalom, günün anlam ve önemine ilişin konuşmasını yaptı. Levent Karalom; ''95'inci yılını kutladığımız Mavi Vatanımızda, Türk Denizciliğinin bağımsızlığı ve denizciliğimizin buraya gelmesi açısından büyük önemi bulunan kabotaj kanunu, Kurtuluş Savaşımızın denizlerdeki en büyük zaferi olmuştur. Uygarlık tarihi incelendiğinde en güçlü medeniyetlerin deniz kıyılarında kurulduğu, denizlere hakim olan kültürlerin ekonomik ve askeri yönden çok büyük güç kazandıkları görülmektedir. 8333 kilometre kıyı şeridine sahip ve 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemiz, sahip olduğu bu zengin potansiyeli de en iyi şekilde değerlendirerek, dünya denizciliğinde hak ettiği yeri alması hepimizin ortak dileği ve amacıdır.''dedi.

Çelenk sunma töreninin ardından, S.S. Foça Gezi Tekneleri Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin hazırladığı gemi ile deniz gezisi yapılarak deniz şehitlerimizin anısına denize çelenk bırakıldı ve 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Foça Kaymakamı Vekili Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, Foça Garnizon Komutanı Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve Foça Liman Başkan Vekili Levent Karalom, saygı çelengini denize bıraktı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama törenine, sivil ve askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, meslek odaları başkanları, dernek başkanları ve temsilcileri, sivil toplum örgütleri başkan ve temsilcileri, denizciler ve Foçalılar katıldı.