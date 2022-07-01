Denizcilik ve Kabotaj Bayramı İnebolu'da kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı İnebolu'da kutlandı

01.07.2022 12:23
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı İnebolu'da kutlandı

İnebolu ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.

İnebolu ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.

İnebolu Liman Başkanı Ergün Kayalı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kayalı, burada yaptığı konuşmada, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın Türk denizciliğinin onur günü olduğunu söyledi.

1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun bir anlamda Kurtuluş Savaşı'nın denizlerdeki devamı ve zaferi olduğunu vurgulayan Kayalı, "Kabotaj hakkı, Cumhuriyet Türkiye'sinin uluslararası kazanımlarının başında gelir. Bu kanunla denizlerimizde ve karasularımızda kapitülasyonlar kaldırılmış, kıyılarımızda, nehir ve göllerimizde her türlü deniz ticareti, nakliye ve liman hizmetleri yapma hakkı, Türk bayrağı taşıyan gemilere ve Türk vatandaşlarına tanınmıştır." dedi.

Bu tarihin Türk denizciliğinin başlangıcı sayılabileceğine işaret eden Kayalı, "Mevcut deniz ticaret filomuz, kabotaj hakkının meydana getirdiği ortam sayesinde boy vermiş ve gelişmiştir. Limanlarımızın gelişmesinde de kabotaj hakkının önemli katkıları bulunmaktadır." diye konuştu.

Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, Cumhuriyet Başsavcısı Alperen Ertürk, İlçe Emniyet Müdürü Ali Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Akbay, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Akın Satkan ve protokol üyeleri, Sahil Güvenlik 96. Bot Komutanlığına ait gemi ile denize açılarak, şehit denizciler için dua edip suya çelenk bıraktı.

YORUMLAR
500
Çanakkale'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlaması Çanakkale'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlaması İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı İstanbul'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı İstanbul'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı
Kaynak: AA

Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Denizcilik, Hisarcık, İnebolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizcilik ve Kabotaj Bayramı İnebolu'da kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:57 Üvey babalarından şiddet gören 9 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş evden kaçarak yolcu otobüsüne saklandı! Durumu fark eden muavin polislere haber verdi
11:38 Galatasaray kasasını rekor bedelle dolduracak! Kuveyt Devlet Fonu, sarı kırmızılılara 5 yıl için 80 milyon dolar ödeyecek
11:28 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 16,72 seviyesinden işlem görüyor
11:27 Üst üste beş gündür düşüş eğilimine giren altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyesinin altına geriledi
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
11:20 Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 12:43:52. #1.12#
SON DAKİKA: Denizcilik ve Kabotaj Bayramı İnebolu'da kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement