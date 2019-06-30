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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kocaeli'de kutlandı

1 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kocaeli'de kutlandı, System.String[]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kefken Limanı'ndaki etkinlikte konuşan Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, bugün Türkiye'nin denizlerdeki hakimiyetini, tam bağımsızlığın tescilinin kutlandığını belirterek, "Bu vesileyle denizcilikte emeği geçen aramızdan ayrılan tüm denizcilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.
Belediye Başkanı Adnan Turan da dünya deniz taşımacılığından ülke olarak aldığımız yüzde 3'lük payın, hükümet, tüccar ve vatandaşla el ele vererek yüzde 15'lere çıkarılması gerektiğine dikkati çekerek, bunun için herkesin var gücüyle çalışması çağrısı yaptı.
Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel ise Kabotaj Kanunu'nun, Türk denizciliğinin gelişmesi bakımından büyük önem taşıdığını ifade ederek, denizcilikte ilerleme için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.
Türkiye'nin, balıkçılıktaki 580 milyon dolar civarındaki ihracatıyla dünyada 16'ncı sırada yer aldığını aktaran Doğusel, "Kocaeli'de 34 limanımızla ve yıllık Marmara Körfezi'ne giren 13 bin gemimizle denizciliğin dörtte birini temsil ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından öğrencilerin sunumları, tahlisiye botunun su gösterisi, 100 metre serbest yüzme yarışı, denizde tabak bulma ve yağlı direkten bayrak alma yarışı yapıldı.
Etkinlik, protokol üyelerinin denize çelenk bırakmasıyla sona erdi.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Kefken Liman Başkanı Yakup Koca ve Kefken SS Kooperatif Başkanı İsmail Gülmüş ile vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:08 Kaynak: AA
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