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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - Kuşadası'nda karton tekneler yarıştı

11 dakika önce

İzmir ve Aydın'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı kutlandı.

İzmir ve Aydın'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı kutlandı.
- Kuşadası'nda karton tekneler yarıştı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Gün boyu süren etkinliklerin ardından Kuşadası Güvercinada'da su sporları gösterisi, yüzme yarışları, 9,9 HP motorlu tekne yarışı, halat çekme yarışı, yağlı direk, denizden tabak çıkarma ve kartondan tekne yarışması düzenlendi.
Ege Port tarafından organize edilen kartondan tekne yarışmasında birinciliği AKUT Kuşadası ekibi kazanırken, ikinciliği Su Ürünleri Kooperatifi, üçüncülüğü ise Setur Marina ekibi kazandı.
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - Kuşadası'nda karton tekneler yarıştı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:54 Kaynak: AA
Kabotaj Bayramı, Denizcilik, Kuşadası, Aydın, Güncel
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