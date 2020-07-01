Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Tatvan'da kutlandı - Son Dakika

Programa Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Refik Aydın , Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürü Coşkun Gündüz ve kurum amirleri katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Bitlis 'in Tatvan ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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