Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Tatvan'da kutlandı - Son Dakika

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Tatvan'da kutlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları uygulanarak gerçekleştirilen törende Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürlüğünce Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Programa Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Refik Aydın, Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürü Coşkun Gündüz ve kurum amirleri katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:43 Kaynak: AA

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