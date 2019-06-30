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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - TEKİRDAĞ

53 dakika önce

Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Liman Başkanlığı tarafından düzenlene etkinlikler CEYPORT Limanı'ndaki deniz turu ile başladı.
Etkinlik, Balıkçı İskelesi'ndeki eski limanda yüzme yarışları ile devam etti. Yarışma sonunda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.
Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ'ın etrafı denizlerle çevrili güzel bir kent olduğunu söyledi.
Kabotaj Kanunu'nun bağımsızlık için büyük önem arz ettiğini anlatan Albayrak, "Milli egemenlik, ve egemen bağımsızlık adına atılan adımlar adına önemli bir önem arz eden Kabotaj Kanunu'Kabotaj Kanunu ulaşımdan taşımacılığa turizminden balıkçılığa kadar büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.
Etkinlik sonunda vatandaşlara balık ekmek ikram edildi.
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:51 Kaynak: AA
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