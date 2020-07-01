Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Tekirdağ'da kutlandı - Son Dakika

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Tekirdağ'da kutlandı

Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakıldı.

Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakıldı.

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Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra kutlamalar, yelkencilerin ve römorkörlerin gösterileri ile devam etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutlayarak, "Türkiye uluslararası deniz trafiği üzerinde bulunuyor. İnsanların denizler konusunda da duyarlı olması gerekiyor. Denizlerimizin temiz tutulması önemli. Üç tarafı denizle çevrili olan ülkemizin denizlerini temiz tutmalıyız. İnsanımızı denizlerle barışık hale getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Törene Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Tekirdağ Liman Başkanı Erol Kayalı ve protokol üyeleri de katıldı.

Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Denizcilik, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Tekirdağ'da kutlandı - Son Dakika

Son Dakika

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