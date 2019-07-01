Son Dakika Haberleri: Denizcilik ve Kabotaj Bayramına Aliağa'da coşkulu kutlama
Son Dakika Güncel Haber

Denizcilik ve Kabotaj Bayramına Aliağa'da coşkulu kutlama

1 saat önce

Türk Denizciliğinin dönüm noktalarından olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 93'üncü yıl dönümü Aliağa'da düzenlenen tören ile kutlandı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramına Aliağa'da coşkulu kutlama, System.String[]
Türk Denizciliğinin dönüm noktalarından olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 93'üncü yıl dönümü Aliağa'da düzenlenen tören ile kutlandı.

Aliağa ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları, Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek ile Aliağa Liman Başkanı Levent Köleteli'nin Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Römorkörler tarafından yapılan su gösterisi ise beğeni topladı.

Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından protokol üyeleri, "Atılgan-32" isimli pilot katamaran bot ile denize açıldı. Protokol üyeleri deniz şehitleri anısına daha sonra suya çelenk bıraktı.

Kutlamalar, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanında Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği ile Aliağa Sualtı Sporları ve Yelken Kulübünün ortaklaşa düzenlediği etkinliklerle devam etti. 7'den 77'ye çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, çocuklara patlamış mısır ve pamuk helva ikram edildi. Su jeti gösterileri ise vatandaşlar tarafından beğeni ile izlendi.

Kutlama programına; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek, Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Aliağa Liman Başkanı Levent Köleteli, Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) Başkanı Naci Biçer, sahil güvenlik personeli ile kurum amirleri katıldı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:09 Kaynak: İHA
Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Denizcilik, Aliağa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apartman boşluğuna düşen liseli Emir feci şekilde can verdi Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü Son Dakika! Benzine 27 kuruş zam geldi İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çakarlı araç kararına destek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 18:50:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizcilik ve Kabotaj Bayramına Aliağa'da coşkulu kutlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]