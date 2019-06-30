Son Dakika Haberleri: Denizcilikte yatırımlar hızlandı
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Denizcilikte yatırımlar hızlandı

19 dakika önce

Büyüyen deniz ticaret filosuyla birlikte taşıdığı yük ve yolcu sayısını her geçen yıl artıran Türkiye, 2023'te "lider denizci ülkeler" sınıfında yer almak için yatırımlarını hızlandırdı.

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Büyüyen deniz ticaret filosuyla birlikte taşıdığı yük ve yolcu sayısını her geçen yıl artıran Türkiye, 2023'te "lider denizci ülkeler" sınıfında yer almak için yatırımlarını hızlandırdı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:48 
Türkiye, Ekonomi
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