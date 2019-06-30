Denizcilikte yatırımlar hızlandı
19 dakika önce
Büyüyen deniz ticaret filosuyla birlikte taşıdığı yük ve yolcu sayısını her geçen yıl artıran Türkiye, 2023'te "lider denizci ülkeler" sınıfında yer almak için yatırımlarını hızlandırdı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:48
Büyüyen deniz ticaret filosuyla birlikte taşıdığı yük ve yolcu sayısını her geçen yıl artıran Türkiye
, 2023'te "lider denizci ülkeler" sınıfında yer almak için yatırımlarını hızlandırdı.
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