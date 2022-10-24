Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde 11 Mart 2017 tarihinde Ahmet Sakak ile arkadaşı Süleyman Uçar tekneyle denize açıldı. Uçar, Akbük Limanı'na geri dönerken Sakak'tan ise haber alınamadı. Sakak'ın nişanlısı Özlem Karademir ile yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Sakak'ın arkadaşı Uçar'ı gözaltına aldı. Uçar, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalarda Ahmet Sakak'ın izine ulaşılamadı.

Kaynak: DHA

Hisarcık, Akbük, Didim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizde 3,5 yıl sonra iskeleti bulunan Ahmet Sakak'ın katiline 25 yıl hapis - Son Dakika

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