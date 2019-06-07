Denizde 36 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Enez açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme girişiminde bulunan 36 düzensiz göçmen lastik botta yakalandı.
Enez
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:27 Kaynak: AA
açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan
'a geçme girişiminde bulunan 36 düzensiz göçmen lastik botta yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
botu, Edirne
'nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyü açıklarında kaçak geçiş hareketliliği tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik bottaki 4'ü çocuk 36 Afganistan
ve İran
uyruklu karaya çıkarıldı.
Göçmenler sağlık kontrolünün ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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