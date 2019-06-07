Son Dakika Haberleri: Denizde 36 düzensiz göçmen yakalandı
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Denizde 36 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Enez açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme girişiminde bulunan 36 düzensiz göçmen lastik botta yakalandı.

Denizde 36 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Enez açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme girişiminde bulunan 36 düzensiz göçmen lastik botta yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı botu, Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyü açıklarında kaçak geçiş hareketliliği tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik bottaki 4'ü çocuk 36 Afganistan ve İran uyruklu karaya çıkarıldı.
Göçmenler sağlık kontrolünün ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:27 Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Edirne, Yunanistan, Enez, Güncel
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