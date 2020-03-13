Denizde 48 saat can simidine tutundu, helikopterle kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Denizde 48 saat can simidine tutundu, helikopterle kurtarıldı - Son Dakika Dünya

Denizde 48 saat can simidine tutundu, helikopterle kurtarıldı

6 saat önce

Karayip Denizi'nde bottan düşerek 48 saat boyunca sürüklenen Kosta Rikalı bir kişi, helikopterle kurtarıldı.

Denizde 48 saat can simidine tutundu, helikopterle kurtarıldı, System.String[]

Karayip Denizi'nde bottan düşerek 48 saat boyunca sürüklenen Kosta Rikalı bir kişi, helikopterle kurtarıldı. Kolombiya Deniz Kuvvetleri kurtarılma anını yayınladı.

Kolombiya Deniz Kuvvetleri, ticari bir ABD gemisi tarafından denizden kurtarılan 37 yaşındaki Kosta Rikalı bir erkeğin gemiden alınıp, hastaneye kadar götürülme sürecini görüntüledi. Kolombiya Deniz Kuvvetleri, Pazar günü Kosta Rika'dan Panama'ya giden bottan kötü hava nedeniyle denize düştüğünü, 48 saat boyunca denizde can simidine tutunarak yaşama sarıldığını belirtti. Bölgeden geçen ABD bandıralı ticari gemidekiler tarafından fark edilen kişinin kurtarılarak güverteye çıkarıldığı, iki gün boyunca yaşam mücadelesi veren kişinin, ciddi boyutta susuzluk çektiği, vücut sıcaklığının tehlikeli boyuta düştüğü kaydedildi. Gemi mürettebatının bölgede bulunan Kolombiya Deniz Kuvvetleri'ne haber vermesiyle gemiden alınarak hastaneye götürülen kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:32 Kaynak: DHA
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