DENİZDE 600 METREKARELİK TÜRK BAYRAĞI AÇARAK TÜRKİYE REKORU KIRDILAR - Son Dakika
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DENİZDE 600 METREKARELİK TÜRK BAYRAĞI AÇARAK TÜRKİYE REKORU KIRDILAR

04.07.2022 10:37

DENİZCİLİK ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmit Körfezi'ne giren 62 dalgıç, 600 metrekare büyüklüğünde dev Türk bayrağı açarak, Türkiye'de denizde açılmış en büyük bayrak rekorunu kırdı.

DENİZCİLİK ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmit Körfezi'ne giren 62 dalgıç, 600 metrekare büyüklüğünde dev Türk bayrağı açarak, Türkiye'de denizde açılmış en büyük bayrak rekorunu kırdı. Kocaeli'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Deniz Ticaret Odası ve Nicomedia Su Sporları Kulübü tarafından gösteri düzenlendi. İzmit Körfezi'ne giren 62 dalgıç, 600 metrekarelik dev Türk bayrağını açarak, Türkiye'de denizde açılmış en büyük bayrak rekorunu kırdı. Sahil şeridinde toplanan yüzlerce kişi, gösteriyi ilgiyle izledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz uçağı, bayrağın açılmasından kısa bir süre sonra alçak uçuş yaparak Türk bayrağını selamladı.

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Kaynak: DHA

Kocaeli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: DENİZDE 600 METREKARELİK TÜRK BAYRAĞI AÇARAK TÜRKİYE REKORU KIRDILAR - Son Dakika
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