Son Dakika Haberleri: Denizde açılan ancak geri dönemeyen tatilci kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Denizde açılan ancak geri dönemeyen tatilci kurtarıldı

3 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde açılan ancak geri dönemeyen tatilci, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Denizde açılan ancak geri dönemeyen tatilci kurtarıldı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde açılan ancak geri dönemeyen tatilci, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Gündoğan Mahallesi'ndeki bir otelde tatilini sürdüren Abdullah E'nin (34), otelin plajından denize açıldığı ve 4-5 saat kendisinden haber alınmadığı ihbarını alan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi.
Sahil Güvenlik Dalış Timi'nin de destek verdiği arama kurtarma çalışması sonucunda Abdullah E. Gündoğan Mahallesi açıklarında denizde bulundu.
Güvenlik botuna alınan Abdullah E'nin sağlık durumunun iyi olduğu, yüzerken sahilden açıldığı ancak geri dönemediği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:28 Kaynak: AA
Gündoğan, Bodrum, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yüzüne kezzap dökülen Berfin'in ameliyat süreci başladı Otomobiliyle dolaşmaya çıkan genç adam, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada Cani koca, hamile eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı: Mükemmel bir yasa için çalışıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:26:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizde açılan ancak geri dönemeyen tatilci kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]