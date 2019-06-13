Denizde açılan ancak geri dönemeyen tatilci kurtarıldı
3 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde açılan ancak geri dönemeyen tatilci, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:28 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde denizde açılan ancak geri dönemeyen tatilci, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Gündoğan
Mahallesi'ndeki bir otelde tatilini sürdüren Abdullah E'nin (34), otelin plajından denize açıldığı ve 4-5 saat kendisinden haber alınmadığı ihbarını alan Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi.
Sahil Güvenlik Dalış Timi'nin de destek verdiği arama kurtarma çalışması sonucunda Abdullah E. Gündoğan Mahallesi açıklarında denizde bulundu.
Güvenlik botuna alınan Abdullah E'nin sağlık durumunun iyi olduğu, yüzerken sahilden açıldığı ancak geri dönemediği öğrenildi.
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