Denizde akıntıya kapılan 17 yaşındaki fındık işçisi kayboldu - Son Dakika

Denizde akıntıya kapılan 17 yaşındaki fındık işçisi kayboldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan 17 yaşındaki fındık işçisi kayboldu.

Denizde akıntıya kapılan 17 yaşındaki fındık işçisi kayboldu, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan 17 yaşındaki fındık işçisi kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan kente fındık hasadı için gelen 17 yaşındaki Haydar Karataş ve beraberindeki arkadaşları, serinlemek için Bolaman Mahallesi'nde denize girdi. Bir müddet sonra suda kaybolan Karataş için olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Büyükşehir Belediyesine itfaiye ekipleri ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Olayı gören ve bir kişiyi denizden çıkartarak kurtaran Sezgin Yaran isimli vatandaş, "Burada denize girilmesinin tehlikeli olduğunu işçi arkadaşlara söylemiştim. Urfa ilinden tarım işçisi olarak geldiklerini söylediler bana. Bana 'denize nerede girebiliriz' diye sordular. Ben de en sığ yerin burası olduğunu belirttim. Ben onlara bu havada denize girmelerinin tehlikeli olduğunu söyledim fakat onlar kararlarından vazgeçmedi. Boğulan arkadaşı kurtarmak için denize girdik ve kurtarmaya çalışan arkadaşımız da boğulma tehlikesi geçirdiğini fark edince hemen onu yakın şekilde kurtardım. Denizde o kadar dalga vardı ki Haydar Karataş'ı kurtarmaya cesaret edemedim" diye konuştu.

Olay yerinde geniş çaplı arama çalışmaları devam ediyor. - ORDU

Şanlıurfa, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 19:02

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizde akıntıya kapılan 17 yaşındaki fındık işçisi kayboldu - Son Dakika
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