Denizde akıntıya kapılan Atakan'ın 5 saat sonra cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Denizde akıntıya kapılan Atakan'ın 5 saat sonra cansız bedeni bulundu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Atakan Aygören (16), serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak, gözden kayboldu.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Atakan Aygören (16), serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak, gözden kayboldu. Sahil Güvenlik ekiplerinin 5 saat süren arama- kurtarma çalışmasıyla Atakan'ın suyun 5 metre dibinde cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir'den Kuşadası'nda tatil yapmak için gelen lise öğrencisi Atakan Aygören, serinlemek için SGK Sitesi'nin plajında denize girdi. Bir süre arkadaşlarıyla denizde yüzen Aygören, bir anda akıntıya kapıldı. Suya batıp, çıkarak çırpınan Aygören, bir süre sonra suda kayboldu. Çevredekiler, durumu plaj cankurtaranı ile polise bildirdi. Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım istendi. Sahil Güvenlik botu ile olay yerine gelen dalgıçlar, Aygören için arama-kurtarma çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekipleri, 5 saat boyunca denizden dalgıçlar, havadan ise helikopterli ekibiyle kıyı şeridini taradı.Yapılan detaylı araştırmanın ardından Dalış Emniyet Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapan dalgıçlar Atakan'ın, kıyıdan 100 metre mesafede denizin 5 metre dibinde cansız bedenine ulaştı. Savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Aygören'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Davutlar, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 17:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizde akıntıya kapılan Atakan'ın 5 saat sonra cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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