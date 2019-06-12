Denizde akıntıya kapılan çocuk boğuldu

GİRESUN'da, 11 yaşındaki Burak Çetin, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak, boğuldu.
Gedikkaya Mahallesi Çerkez mevkiinde öğle saatlerinde yaşanan acı olay şöyle meydana geldi; Ortaokul öğrencisi Burak Çetin, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Ancak bir süre sonra akıntıya kapılarak, gözden kayboldu.
Çevredeki vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD
, AKUT, Sahil Güvenlik ve Giresun
Belediyesi İtfaiye
ekipleri, denizde yaptıkları 1 saatlik arama sonunda küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı.
Çetin'in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Giresun