Denizde akıntıya kapılan genç, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizde akıntıya kapılan genç, hayatını kaybetti

22.05.2022 23:01
Denizde akıntıya kapılan genç, hayatını kaybetti

HATAY'ın Arsuz ilçesinde denize giren Denizcan Korkmaz (22), dalgalara kapılarak hayatını kaybetti.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde denize giren Denizcan Korkmaz (22), dalgalara kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, gündüz saatlerinde ilçedeki Karaağaç plajında meydana geldi. Serinlemek için denize giren Denizcan Korkmaz, bir süre sonra dalgalarla açığa sürüklenerek gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot sevk edildi. Dalgalara kapılarak kaybolan genç, ekiplerin arama çalışması sonucu bulunup, kıyıya çıkartıldı. Sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Korkmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Denizde akıntıya kapılan genç, hayatını kaybetti
Denizde akıntıya kapılan genç, hayatını kaybetti
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Kaynak: DHA

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