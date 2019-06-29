Son Dakika Haberleri: Denizde akıntıya kapılan öğretmen kayboldu, arkadaşı kurtarıldı
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Denizde akıntıya kapılan öğretmen kayboldu, arkadaşı kurtarıldı

53 dakika önce

GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde, serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan müzik öğretmeni Selim Balcı (36) kayboldu, arkadaşı Kenan Samet Çilingir (36) ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Denizde akıntıya kapılan öğretmen kayboldu, arkadaşı kurtarıldı, System.String[]
GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde, serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan müzik öğretmeni Selim Balcı (36) kayboldu, arkadaşı Kenan Samet Çilingir (36) ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Olay, ilçedeki Beygirkumu Plajı'nda meydana geldi. Müzik öğretmeni Selim Balcı ile arkadaşı Kenan Samet Çilingir serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan iki arkadaştan Çilingir, plajdaki vatandaşlar tarafından kurtarıldı, Balcı'ya ise ulaşılamadı. Çilingir, 112 Acil ekiplerince kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, İl Afet ve Acil Durum, AKUT, Giresun Belediyesi ve İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, kaybolan Balcı'yı bulmak için çalışma başlatıldı. 
Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Bölge Komutanlığı'nca, bugün ve yarın denize girilmemesi yönünde Giresun Belediyesi aracılığıyla kentte anons yaptırarak halka uyarılarda bulunuldu.


- Giresun
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:08 Kaynak: DHA
Tirebolu, Giresun, Balcı, Güncel
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