Denizde akıntıya kapılan Resul, kayboldu - Son Dakika
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Denizde akıntıya kapılan Resul, kayboldu

03.07.2022 17:42
Denizde akıntıya kapılan Resul, kayboldu

ORDU'da dün akşam girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Resul Akkaya (23) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

ORDU'da dün akşam girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Resul Akkaya (23) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Altınordu ilçesi Efirli Mahallesi'nde akşam saatlerinde serinlemek için denize giren Resul Akkaya, akıntıya kapılarak, çırpınmaya başladı. Akkaya'nın aniden gözden kaybolduğunu görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.  Bölgede dalgıç ekiplerince, kaybolan Resul Akkaya'yı bulmak için arama çalışması başlatıldı.  Aramalarda Akkaya'ya ait henüz bir ize rastlanılamadı.


YORUMLAR
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Çayda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor Çayda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor SU SAMURUNUN AKINTIYA KARŞI YÜZMESİ KAMERADA SU SAMURUNUN AKINTIYA KARŞI YÜZMESİ KAMERADA
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizde akıntıya kapılan Resul, kayboldu - Son Dakika

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