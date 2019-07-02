Denizde akıntıya kapılan şahıs hayatını kaybetti

Samsun
'da serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Atakum
ilçesi 19 Mayıs
Polis Meslek Yüksekokulu arkasındaki sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğde
'de polis memuru olarak görev yapan Serkan
Önder, oğlu Egemen Önder ve amcası Kenan Önder (57) serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Aşırı dalgadan dolayı akıntıya kapılan 3 kişinin yardımına vatandaşlar koştu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü
Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar ve vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçirenleri denizden çıkarttı. 3 kişi 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Eski boksörlerden olduğu öğrenilen Kenan Önder yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN