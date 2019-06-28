Denizde akıntıya kapıldılar...Can pazarı kamerada
1 saat önce
Denizde akıntıya kapıldılar.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:56 Kaynak: İHA
Denizde akıntıya kapıldılar...Can pazarı kamerada Giresun
'da girdikleri denizde akıntıya kapılan iki arkadaş 1 saatlik çalışmaya kurtarıldı
GİRESUN - Giresun'un Keşap
ilçesine bağlı Güneyköy köyü sahilinden arkadaşlarıyla denize giren Emre Karamustafaoğlu ve Emre Kaya
(15), akıntıya kapıldı. İki arkadaşı dalgalar kayalıkların bulunduğu alana sürükledi. Burada kayalara çıkan Karamustafaoğlu ve Kaya'nın yardımına sahil güvenlik ve Giresun Belediyesi ekipleri yetişti.
Yardım ekipleri iki arkadaşa uzun süre ulaşmaya çalıştı fakat yoğun dalga nedeniyle başarılı olamayınca gençlere can simidi ve yelekler atıldı. 1 saatlik uğraşın ardından iki arkadaş bota alınarak sahile çıkartıldı.
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