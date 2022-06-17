Denizde akıntıya kapılıp sahildeki çantasından uzaklaşan adam, hırsızın hedefi oldu

Antalya'da denize giren vatandaş, akıntıya kapılıp sahilde bıraktığı eşyalarından uzaklaşınca, hırsızların hedefi oldu. Geri döndüğünde içerisinde cep telefonu ve otomobil anahtarının olduğu çantasını göremeyen talihsiz adam polisi arayarak şikayetçi oldu. Akıntının azizliğine uğradığını belirten İsmailler, "Akıntı beni uzağa sürükledi ve geri dönüşümü geciktirdi. Belki deniz dalgasız ve akıntısız olsa hemen geri dönecektim ya da çantamın takibini yapabilecektim" dedi.

Hırsızlık olayı, dün saat 14.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Sahili'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahile gelen İsmet İsmailler içerisinde cep telefonu ve anahtarının bulunduğu çantasını sahile serdiği havlunun üzerine bırakıp denize girdi. İsmailler'in akıntıyla birlikte denize girdiği noktadan yaklaşık 200 metre uzaklaştığı sırada, kimliği belirsiz bir şüphel, İsmailler'e ait çantayı alıp kaçtı. Geri döndüğünde çantasını göremeyen İsmailler, diğer tatilcilerden yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda çevrede çalışma başlattı.

"Akıntı olmasa hemen geri dönebilirdim"

Çantasında cep telefonu ve otomobilinin anahtarının bulunduğunu ifade eden İsmet İsmailler, "Yaklaşık 15-20 dakika yüzdüm. Akıntı beni uzağa sürükledi ve geri dönüşümü geciktirdi. Belki deniz dalgasız ve akıntısız olsa hemen geri dönecektim ya da çantamın takibini yapabilecektim. Kıyıya geldiğimde çantamın olmadığını fark ettim. Korktuğum başıma geldi. 7 senedir burada yaşıyorum, başıma ilk defa böyle bir şey geliyor. Anahtar olmadığı için aracımın başında bekliyorum. Çocuğumu kreşten alacaktım, akşam işe gidecektim ama gidemiyorum. Başka kişilerin canı yanmasın, sonuçta burada herkes denize giriyor" diye konuştu. - ANTALYA