Denizde arızalanan bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na giderken bindikleri botun motorunun arızalanması sonucu mahsur kalan 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:31 Kaynak: AA
'in Ayvalık
ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na giderken bindikleri botun motorunun arızalanması sonucu mahsur kalan 27 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sarımsaklı
sahili açıklarında seyreden yabancı uyrukluların bulunduğu bot, motoru arızalanınca sürüklenmeye başladı.
Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye giden sahil güvenlik unsurları, 12'si Kuveyt
, 12'si Somali
, ikisi Erite ve biri Filistin
uyruklu 27 kişiyi alıp kıyıya çıkardı. Cunda Adası
'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı
yerleşkesine getirilen aralarında 10 çocuk ve 11 kadının da bulunduğu düzensiz göçmenler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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