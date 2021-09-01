Üye Girişi
Denizde av yasağı sona erdi! Fiyatlar biraz pahalı - Son Dakika

Denizde av yasağı sona erdi! Fiyatlar biraz pahalı

01.09.2021 16:06

Denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte toplanan balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Tezgahları en çok kilosu 30 TL'den alıcı bulan istavritler süslerken, balıkçılar ise fiyatların şu an için pahalı olduğunu ifade etti.

Av yasağının kalkmasıyla birlikte "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, yeni sezonu umutla açtı. Gece saat 00.0'da denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, bol miktarda istavritle kıyıya döndü. Türlerine göre ayrılan balıklar, tezgahlarda satışa sunulmaya başladı. En çok istavritin yer aldığı Kocaeli'deki balık tezgahlarında, fazla hareketliliğin olmadığı gözlendi.

Av yasağı kalktı, tezgahlar istavritle doldu! İşte tezgahlardaki fiyatlar

"BEKLENTİMİZ PALAMUT"

Sezon başından bu yana tezgahını hep açık tuttuğunu söyleyen balıkçı Kemal Bineklioğlu, hareketliliğin olmadığını belirterek, "Beklentimiz palamut. Müşteriyi buraya getirecek olan en büyük balık palamut. Onun sıkıntısı var. İnşallah o da gün geçtikçe gelecek" dedi.

Av yasağı kalktı, tezgahlar istavritle doldu! İşte tezgahlardaki fiyatlar

"EYLÜL SONUNA DOĞRU BOLLUK OLABİLİR"

Sezonun 1 Eylül'de açıldığını fakat bolluğun eylül ayının sonlarına doğru yaşandığına dikkat çeken Bineklioğlu, "Palamut bizim taşıyıcı balığımız. Bu sene palamut olmadığından dolayı istavrit, sardalya, çinekop, lüfer gibi balıklar satıyoruz. İnşallah daha da bolluk olacak" diye konuştu.

Av yasağı kalktı, tezgahlar istavritle doldu! İşte tezgahlardaki fiyatlar

"FİYATLAR YÜKSEK"

Bineklioğlu, fiyatların geçtiğimiz yıllara oranla yüksek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"İstavrit 30 TL, mezgit 45 TL, kefal 25 TL, sardalya 60 TL, iri tekir 50 TL, turna mezgiti 65 TL, çupra ve levrekler tane ile satılıyor fiyatı 25 TL, lüferlerin tanesi 50 TL'den satışa sunuluyor. Bu fiyatlar geçen seneye göre yüksek. Eğer bu yıl balık bol çıkarsa fiyatlar düşer. Aslında palamut olsa bu fiyatların hepsi aşağıya düşer. Bu yıldan beklentimiz bereketin bol olması."

Av yasağı kalktı, tezgahlar istavritle doldu! İşte tezgahlardaki fiyatlar

"15 EYLÜL'DEN SONRA HAREKET BEKLİYORUZ"

15 Eylül'den sonra hareket beklediklerine dikkat çeken balıkçı Emrah Sevimli ise şuanda balıkların az olduğunu kaydetti. Sevimli, "Artık sabah saat 10.00 gibi gündüz balıkçılığı da başladı. Hamsi de yavaş yavaş gelmeye başladı. Yarından sonra, günler geçtikçe fiyatlar da düşmeye başlar. Balık biraz daha hareketli olabilir. Ama 15 Eylül'den sonra troller de serbest olacak. O yüzden 15'inden sonra daha da hareketli olur" ifadelerini kullandı.

Av yasağı kalktı, tezgahlar istavritle doldu! İşte tezgahlardaki fiyatlar

"PALAMUT NAMINA BİR ŞEY YOK"

Bu yıl lüfer ve sarı kanat türünün bol olabileceğini söyleyen Sevimli, "Bu sene maalesef palamut yok. Palamut namına bir şey yok. İstavrit, çinekop, sarı kanat, tekir barbun, Karadeniz barbunu da bol gözüküyor. Zaten şuan en pahalı balık sardalya ve deniz levrekleri olabilir. Sardalya kilosu 50 TL'den, deniz levrekleri ise yaklaşık 135 TL'den satışa sunuluyor" sözlerine ekledi.

Denizde av yasağı sona erdi! Fiyatlar biraz pahalı
Denizde av yasağı sona erdi! Fiyatlar biraz pahalı
Denizde av yasağı sona erdi! Fiyatlar biraz pahalı
Denizde av yasağı sona erdi! Fiyatlar biraz pahalı
Denizde av yasağı sona erdi! Fiyatlar biraz pahalı
Denizde av yasağı sona erdi! Fiyatlar biraz pahalı
Denizde av yasağı sona erdi! Fiyatlar biraz pahalı

Türk Lirası, Kocaeli, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizde av yasağı sona erdi! Fiyatlar biraz pahalı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hastanenin bahçesinde hareketsiz yatan adamın öldüğü anlaşıldı 16:42 Hastanenin bahçesinde hareketsiz yatan adamın öldüğü anlaşıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı 16:31 Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Eşinin şiddeti sonrası 16:24 Eşinin şiddeti sonrası "Ölmek istemiyorum" diyen kadın, sopayla başına vurularak dövüldü
Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finale yükselmesi sonrası İzmir Marşı'nın sansürlendiği iddiasına TRT'den yanıt geldi 16:17 Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finale yükselmesi sonrası İzmir Marşı'nın sansürlendiği iddiasına TRT'den yanıt geldi Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi 16:09 Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi 13 yıl önce Biden'ı kurtaran Afgan tercüman adeta yalvardı: Ne olur beni kurtarın 15:42 13 yıl önce Biden'ı kurtaran Afgan tercüman adeta yalvardı: Ne olur beni kurtarın
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini 15:19 Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu 16 yaşındaki genç, sallanmak için ağaca astığı ipe dolanarak hayatını kaybetti 15:08 16 yaşındaki genç, sallanmak için ağaca astığı ipe dolanarak hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:46 Aşı olmayan korona hastası vatandaştan mesaj: Aşınızı yaptırmayı kesinlikle ihmal etmeyin
16:42 Hastanenin bahçesinde hareketsiz yatan adamın öldüğü anlaşıldı
16:38 Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan küfür skandalı! 12 dakika boyunca küfretti
16:30 Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:26 3 kızını silahla öldüren cami imamı, güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi
16:16 Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finale yükselmesi sonrası İzmir Marşı'nın sansürlendiği iddiasına TRT'den yanıt geldi
15:41 13 yıl önce Biden'ı kurtaran Afgan tercüman adeta yalvardı: Ne olur beni kurtarın
15:32 Son Dakika: İstanbul'da ormanlara giriş yasağının süresi uzatıldı! Yeni tarih 30 Eylül
15:21 Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı
15:08 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi
Aşı olmayan korona hastası vatandaştan mesaj: Aşınızı yaptırmayı kesinlikle ihmal etmeyin Aşı olmayan korona hastası vatandaştan mesaj: Aşınızı yaptırmayı kesinlikle ihmal etmeyin         
16:46
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan küfür skandalı! 12 dakika boyunca küfretti Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan küfür skandalı! 12 dakika boyunca küfretti         
16:39
3 kızını silahla öldüren cami imamı, güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi 3 kızını silahla öldüren cami imamı, güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi         
16:26
En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı         
16:21
Aynı silahla 2 kişiyi vuran şahıs, film gibi operasyonla yakalandı Aynı silahla 2 kişiyi vuran şahıs, film gibi operasyonla yakalandı         
16:14
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı         
15:22
Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi         
15:09
17 yaşındaki Derin Talu'nun erkek arkadaşı ile olaylı gecesi! Sevgilisi kameraların üzerine yürüyüp küfürler savurdu 17 yaşındaki Derin Talu'nun erkek arkadaşı ile olaylı gecesi! Sevgilisi kameraların üzerine yürüyüp küfürler savurdu         
14:52
Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'den sonra 10 numaralı forma Ansu Fati'nin oldu Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'den sonra 10 numaralı forma Ansu Fati'nin oldu         
14:45
CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz         
14:19
Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı         
13:48
İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor         
12:43
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular         
21:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 16:58:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizde av yasağı sona erdi! Fiyatlar biraz pahalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement