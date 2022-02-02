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Denizde azalınca fiyatı bir haftada iki katına çıktı - Son Dakika

Denizde azalınca fiyatı bir haftada iki katına çıktı

02.02.2022 11:31
Denizde azalınca fiyatı bir haftada iki katına çıktı

Mevsim gereği Karadeniz'den az çıkmaya başlayan ve Eskişehir'deki tezgahlarda kilosu 150 liraya yükselen sarıkanat balığı yüksek fiyatı cep yakıyor.

Mevsim gereği Karadeniz'den az çıkmaya başlayan ve Eskişehir'deki tezgahlarda kilosu 150 liraya yükselen sarıkanat balığı yüksek fiyatı cep yakıyor.

Balık çeşitleri arasından en çok tercih edilenler arasında olan ve sezona kilogram fiyatı 50 TL ile başlayan sarıkanat balığı, vatandaşın cebini zorlamaya başladı. Ocak ayında bolluk yaşanan sarıkanat balığı, Karadeniz'de azalmasıyla birlikte fiyatı iki katına çıktı. Geçen hafta 70 TL'ye alıcı bulan sarıkanat, 150 TL ile fiyat şampiyonu oldu. Eskişehir balıkçılar çarşısı esnafı Muharrem Şahin, Şubat ayı ortalarında sarıkanat balığının biteceği tahmininde bulunarak, tezgahlarda olmayacağını ifade etti.

"ŞUBAT'IN 10'UNA KADAR SARIKANAT BALIĞI BİTER"

Eskişehir Balıkçılar Çarşısı esnaflarından Muharrem Şahin, "Karadeniz'den az çıkmasıyla birlikte fiyatları ikiye katladı diyebiliriz. Geçen haftalarda 70 TL'ydi, bu hafta 150 TL. Kilosu 50 lira ile başlayan Sarıkanatın sezonu yavaş yavaş bitiyor. O yüzden denizden az çıkıyor. Şubat'ın 10'una kadar sarıkanat balığı biter. Vatandaşlar fiyatı pahalı buluyor, ama sevdikleri için alıyorlar. Fiyatı sebebiyle tabii ki de diğer balıklar gibi çok gitmiyor" dedi.

(Kazım Ulusoy/ İHA)

Denizde azalınca fiyatı bir haftada iki katına çıktı
Denizde azalınca fiyatı bir haftada iki katına çıktı
Denizde azalınca fiyatı bir haftada iki katına çıktı

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Türk Lirası, Eskişehir, Karadeniz, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizde azalınca fiyatı bir haftada iki katına çıktı - Son Dakika


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